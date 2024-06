EURO 2024 Jovic rettet Serbiens EM-Hoffnungen - „Ich liebe ihn sehr“

„Ich freue mich sehr für ihn. Das ist sehr gut für seine Zukunft“, sagte Coach Stojkovic. „Er hat jetzt viel Selbstvertrauen. Für einen Stürmer ist es wichtig, ein Tor zu schießen. Das gibt die Möglichkeit, weiter an uns zu glauben, an unseren Traum.“ Und es gibt Jovic, der einst für rund 60 Millionen Euro von der Eintracht zu Real Madrid wechselte, die Chancen auf Eigenwerbung. Seine Zukunft ist angesichts des in wenigen Tagen auslaufenden Vertrags offen. Zwar zeichnet sich eine Verlängerung in Mailand um ein Jahr ab, aber weitere EM-Tore könnten für neue Varianten sorgen.