EURO 2024 Internationale Pressestimmen zu Spanien - Deutschland

„Corriere dello Sport“: „Ein Tor von Merino in der Verlängerung lässt die Deutschen weinen. Taylor, was für ein Fehler! Wilde Streitereien nach Spanien - Deutschland. Protagonist im negativen Sinne war der Schiedsrichter Anthony Taylor, der nach einem Handspiel im Strafraum keinen Elfmeter für Deutschland gepfiffen hat. Die Wiederholung ließ keinen Raum für Zweifel an der entscheidenden Berührung des Balls durch den Arm.“