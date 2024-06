EURO 2024 „Hey Jude“ als EM-Hit: Bellingham und die Reife mit 20

„Ich habe das Gefühl, dass ich in jedem Spiel etwas bewirken kann, dass ich Spiele entscheiden kann“, sagte Bellingham am späten Sonntagabend in Gelsenkirchen. „Ich genieße es, Fußball zu spielen, und wenn ich auf den Platz gehe, spiele ich furchtlos, weil ich es so sehr liebe. Es ist eine Befreiung für mich.“ Völlig befreit verließ er kurz nach Mitternacht auch die Arena. Ein Pulk von Journalisten schritt Seite an Seite mit ihm mit, doch in der Interviewzone blieb der Matchwinner nicht noch einmal stehen.