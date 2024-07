Fußball-EM Glück und Genie: England „elendig schlecht“ Richtung Berlin

Und der günstige Turnierbaum ohne einen der Topfavoriten in der eigenen Hälfte könnte eine erneute Finalteilnahme begünstigen. Auch die in der Vorrunde sieglosen Portugiesen bei der EM 2016 und die defensiv-vorsichtigen Franzosen bei der WM 2018 sahen lange nicht aus wie ein zukünftiger Titelträger. „Es hört sich komisch an, aber ich habe nie gefühlt, dass dieser Abend das Ende unseres Turniers ist“, sagte Southgate, der bei einer Niederlage wohl noch in der Arena auf Schalke sein Ende als Chefcoach erklärt hätte.