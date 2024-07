Fußball-EM Gestrafftes Tagesprogramm: Der Countdown zum Spanien-Spiel

Im Gegensatz zum Gruppenspiel gegen Ungarn (2:0) wohnt die DFB-Elf diesmal nicht in dem Hotel im Stadtzentrum, das auch schon beim Spiel um Platz drei bei der WM 2006 das Domizil war, sondern in einem Hotel am Flughafen. Als nach UEFA-Ansetzung formales Heimteam durften die Spanier zuerst ihr Hotel aussuchen, dem DFB blieb nur die zweite Wahl.