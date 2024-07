Fußball-EM „Genie“ Yamal feiert EM-Historie - „Getauft“ von Messi

Mit „Reborn“, also wiedergeboren, kommentierte der 16-jährige Yamal nach dem 2:1 gegen Frankreich in der Münchner Nacht das Foto von 2007. Verziert wurde der Internet-Post des Wunderkindes mit einem Ziegen-Emoji. Die Ziege, englisch Goat, steht für den „Greatest Of All Times“, also hier Messi. Dahinter setzte Yamal noch ein Sternchen. Für sich? „Ich versuche, einfach Spaß zu haben und der Mannschaft zu helfen“, sagte er nach dem Halbfinal-Coup.