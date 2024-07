Fußball-EM Gegen den Schwarzmarkt - EM-Tickets zu Mondpreisen

Der Verband sieht in der Abkehr von Papiertickets, die Nostalgiker mit Sammelalben hart getroffen hatte, einen entscheidenden Vorteil zur Bekämpfung des Schwarzmarktes. Die UEFA kann einsehen, aus welcher Quelle Tickets weitergegeben werden. Passiert das im großen Stil, schreitet der Verband ein. An Gäste weitergegeben dürfen Karten, sofern „eine solche zulässige Weitergabe keine zusätzliche Gegenleistung des Adressaten über den Nennwert des Tickets hinaus erfordert“, steht in den Geschäftsbedingungen. Aufgeführt wird auch, dass Tickets an „einen Freund oder ein Familienmitglied“ weitergegeben werden dürfen.