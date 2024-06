Fußball-EM Geburtstagsständchen für Rangnick: „Bisschen emotional“

Der Verteidiger von Real Madrid kann wegen einer Knieverletzung bei der EM in Deutschland nicht auf dem Platz stehen, ist aber als sogenannter „Non-Playing-Captain“ dabei und unterstützt das Trainerteam. Die Österreicher haben mit ihrem ersten Rang in einer Vorrunden-Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden Euphorie in der Alpenrepublik ausgelöst. In Leipzig trifft das Team im Achtelfinale am Dienstag auf die Türkei (21.00 Uhr/MagentaTV).