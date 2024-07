Fußball-EM Fünf wertlose Monate: Southgate und die möglichen Nachfolger

Die Tendenz des Verbands scheint nach dem erneuten EM-Finaleinzug klar. Die FA will Southgate nach Informationen des „Telegraph“ halten - ganz unabhängig davon, wie das Finale gegen Spanien am Sonntag (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Berlin endet. Verbandsboss Mark Bullingham gilt als großer Befürworter von Southgate, der zuletzt von einigen Seiten viel Kritik einstecken musste.