Fußball-EM Füllkrugs Dank an die deutschen Fans: „Ihr wart überragend“

„Es ist total schwer, damit umzugehen, es gibt keinen Ausweg“, sagte Füllkrug mit seinen Emotionen kämpfend. Das abrupte Turnierende nach dem ganz späten Siegtor der Spanier in der 119. Minute und dem verpassten Halbfinaleinzug setzte dem Angreifer von Borussia Dortmund schwer zu. „Es ist einfach traurig, dass es vorbei ist“, sagte Füllkrug. „Man hat eine Euphorie, man hat ein Gemeinschaftsgefühl in Deutschland gehabt, was wir auch gespürt haben. Es war lang nicht mehr so. Das ist ganz, ganz traurig, dass es vorbei ist. Im Moment ist kein Stolz da.“