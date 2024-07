Fußball-EM Frankreich: Mit Minimalismus ins EM-Halbfinale

Nach dem glücklichen Halbfinale-Einzug der französischen Minimalisten bei der Fußball-Europameisterschaft wollte Nationaltrainer Didier Deschamps nichts von Kritik hören. „Ich bin stolz auf meine Spieler“, sagte er kurz nach Mitternacht in Hamburg. „Es war natürlich nicht alles perfekt. Aber ich möchte jetzt den Moment genießen.“Mit 5:3 im Elfmeterschießen hatte sich Deschamps' Mannschaft gegen die über weite Strecken stärkeren Portugiesen den Platz in der Vorschlussrunde gesichert und spielt nun am Dienstagabend in München gegen Deutschland-Bezwinger Spanien. „Es ist uns egal, ob es verdient ist oder nicht“, meinte Mittelfeldspieler Aurélien Tchouaméni beinahe trotzig.