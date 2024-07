Österreich - Türkei Faeser empört von Wolfsgruß-Geste bei Türkei-Spiel

Faeser forderte in einem Beitrag auf der Plattform X die Europäische Fußball-Union zu einer Reaktion auf - die UEFA selbst kündigte am Morgen an, den Fall zu untersuchen. Die Innenministerin schrieb weiter: „Unsere Sicherheitsbehörden haben türkische Rechtsextremisten in Deutschland fest im Blick. Die "Grauen Wölfe" stehen unter der Beobachtung des Bundesamts für Verfassungsschutz.“