Fußball-EM Erstes Turnierduell seit 1996: Spanien gegen England

Die Bilanz bei großen Turnieren ist ausgeglichen. Abseits des Viertelfinales 1996 gab es drei weitere Begegnungen: Bei der WM 1980 gewann England in der Gruppenphase in Neapel mit 2:1, doch beide Teams schieden in der Vierergruppe aus. Zwei Jahre später bei der WM in Spanien endete die Partie in Madrid mit 0:0.