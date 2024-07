Fußball-EM Erleichterung bei Frankreich-Spielern nach Wahl

„Der Sieg des Volkes“, schrieb Thurams Auswahlkollege Aurélien Tchouameni bei X, vormals Twitter. „Glückwunsch an alle Franzosen, die sich aufgemacht haben, dass diese schöne Land, das Frankreich ist, nicht von extremen Rechten regiert wird“, schrieb Mitspieler Jules Koundé ebenfalls bei X. Die Erleichterung sei so groß wie es die Sorge in den vergangenen Wochen gewesen sei.