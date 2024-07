Türkei gegen Niederlande Erdogan, Wolfsgruß, Sperre: Mehr als nur ein Fußballspiel

Der spontane Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan hebt das Spiel noch stärker auf eine politische Ebene. Dass laut Kanzleramt kein Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant ist, spricht dafür, dass Erdogans Reise auch als Reaktion auf die Debatte in Deutschland um die „Grauen Wölfe“ zu deuten ist. So werden die Anhänger der rechtsextremistischen „Ülkücü-Bewegung“ bezeichnet, die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Erdogan. „Hoffentlich ist die ganze Sache am Samstag erledigt“, sagte Erdogan, „wenn wir das Spielfeld als Sieger verlassen und in die nächste Runde einziehen“.