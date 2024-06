Testspiel Englands Southgate kritisch: Nicht genug Charakter gezeigt

Die Three Lions um Starspieler Harry Kane mussten sich im Londoner Wembley-Stadion mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Jón Dagur Thorsteinsson traf in der 12. Minute. Kane wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt (64.). „Ich denke, wir müssen ohne Ball besser werden“, sagte Southgate. „Es ist unvermeidlich, dass die Spieler ein Auge darauf haben, was auf sie zukommt, was die ersten Herausforderungen angeht. Es gibt keine Entschuldigung für das Ergebnis, aber es gibt eine Menge Dinge, die wir schnell abstellen können.“