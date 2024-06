Fußball-EM Englands Guehi bekräftigt: Jeder steht hinter Southgate

Blankenhain · Selten war die Kritik an Gareth Southgate so laut wie in den vergangenen Tagen. Ein Stammspieler äußert sich nun zur Stimmung in der Mannschaft vor dem Achtelfinale gegen die Slowakei.

28.06.2024 , 07:26 Uhr

Selten war die Kritik an Gareth Southgate so laut wie in den vergangenen Tagen. Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa

Englands Innenverteidiger Marc Guehi kann die derzeitige Kritik an Gareth Southgate nicht teilen und hat den Cheftrainer nach der schwachen EM-Vorrunde explizit verteidigt. „Er ist fantastisch für England. Wenn man sich seine Bilanz ansieht, spricht das absolut für sich“, sagte Guehi im Trainingscamp der Three Lions in Blankenhain. In den vergangenen Tagen war wieder einmal eine Debatte über den destruktiven Spielstil und die mutlose Ausrichtung von Southgate entbrannt. Sollte der EM-Zweite von 2021 in der K.o.-Phase ausscheiden, gilt ein Aus des ehemaligen Profis nach knapp acht Jahren als beschlossen. „Jeder steht hinter dem Trainer und wir haben eine sehr eng verbundene Gruppe, die sich nur auf die nächste Aufgabe konzentriert. Jeder schätzt ihn, besonders ich“, sagte Guehi, der beim laufenden Turnier Stammspieler in der Innenverteidigung ist. Der 23-Jährige folgt auf Harry Maguire, der vor der EM wegen körperlichen Problemen aus dem Kader gestrichen wurde. England trifft am Sonntag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Gelsenkirchen im Achtelfinale auf die Slowakei. © dpa-infocom, dpa:240628-99-562392/2

(dpa)