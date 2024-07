Fußball-EM Elfer-Frust bei Nagelsmann: „50 Roboter, die Kaffee bringen“

Nagelsmann plädierte für eine Regelanpassung, die die Flugbahn des Balles berücksichtigt. „Wenn Jamal den Ball in die Stuttgarter Innenstadt schießt und Cucurella den Ball mit der Hand berührt, will ich dafür keinen Elfmeter haben, wenn der Ball aber aufs Tor kommt und der Spieler stoppt ihn mit der Hand, dann muss es eine andere Bewertungsgrundlage sein“, sagte der 36-Jährige. Musialas schoss wäre wahrscheinlich sogar ins Tor gegangen, meinte Nagelsmann, also: Elfmeter.