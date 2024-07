Fußball-EM Einer wie Robben? Stürmer Gakpo lässt Oranje träumen

Und just an diesen Robben erinnert heute Cody Gakpo. Die Zeitung „AD“ titelte am Freitag groß mit einer Collage der zwei Offensivspieler mit der Nummer 11 und erkannte: „Genau wie Robben.“ Auch wenn die beiden Kicker sich in einigen Aspekten unterscheiden - etwa ihre Position in der Offensive, ihre Größe, ihre Haarpracht - ähneln sie sich vor allem bei einer Aktion: Sturmlauf über die Seite, Haken schlagen, in die Mitte ziehen, schießen. Das war Robbens Markenzeichen, und auch Gakpo traf genau so etwa gegen die Rumänen. „Das niederländische Team hat wieder eine tödliche Waffe“, jubilierte das „AD“.