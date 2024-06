200.000 Fans Die Schotten hoffen auf „Märchen“ - 200.000 Fans reisen mit

Die Tartan Army will das Motto „No Scotland, no Party“ mit Leben füllen. Die Anhänger aus dem Whiskey-Land, deren erstes Spiel ausgerechnet in der Oktoberfest-Metropole München stattfindet, gelten aus trinkfest. „Mein Tipp an die Fans: Genießt das Bier, aber passt auch auf dabei. Habt Spaß“, rät der in München lebende Dirigent und Hornist Bob Ross. „Die Fans sollen Spaß haben und erleben hoffentlich ein Fußball-Märchen.“