Fußball-Europameisterschaft Die EM im „Sommer der Liebe“? Partystimmung auf den Straßen

Am Sonntagabend verfolgten weit über 100.000 Menschen auf den Fanmeilen der Städte das Deutschland-Spiel gegen die Schweiz. Riesige Fahnen, schwarz-rot-goldene Schminke, pinkfarbene Trikots - nach Jahren der Turniertristesse während Corona und weit weg in Katar wieder völlig normal. „Das ist ein schönes Gefühl“, sagte Nagelsmann. Der Nationalmannschaft werden ab und an Zusammenschnitte der Party in den Fanzonen vorgespielt.