Fußball-EM „Der geliebte Feind“: Spaniens Kapitän Morata gegen Italien

Vehement beklagte sich Morata dieser Tage im Interview mit dem Radiosender „Cadena Ser“ über mangelnden Respekt und fehlende Wertschätzung. So sagte er mit Blick auf seine offene Zukunft bei Atlético Madrid: „Für mich ist es am einfachsten, nicht in Spanien zu spielen. Für mein Leben, für das, was ich erleben muss, wenn ich in unserem Land auf die Straße gehe.“ Seine fünfjährigen Zwillinge Alessandro und Leonardo, „verstehen nicht, warum es Leute gibt, die so viel Wut auf ihren Vater haben“.