EURO 2024 „Denken in großen Dimensionen“ - Ronaldos EM-Mission

Zahlen sind aber das eine, Emotionen das andere. Und Entschlossenheit ist das, was Ronaldo nach wie vor mitbringt. Auf die Zweifel an seinem Leistungsvermögen seit dem Wechsel für Unsummen in die saudi-arabische Liga reagierte er auf seine Weise: Im letzten EM-Test führte er sein Team mit einem Doppelpack zum 3:0-Sieg gegen Irland. 44 Tore in den 45 Pflichtspielen in seiner neuen Fußball-Wahlheimat sind auch nicht zu verachten, und dass er bei verlorenen Pokalfinale bitterlich weinte, belegte ein weiteres Mal den Ehrgeiz auch im Alter des fünfmaligen Weltfußballers.