Englands Fußball-Nationalteam „Danke Boss“: Kane verabschiedet sich von Southgate

Der 53 Jahre alte Southgate habe der Nation geholfen, „wieder zusammenzuwachsen und an unser Team zu glauben“. Zwei Tage nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) erklärte Southgate am Dienstag seinen Rücktritt. In seiner knapp achtjährigen Amtszeit führte er die Three Lions zweimal ins EM-Finale (2021 und 2024) sowie einmal ins WM-Halbfinale (2018). Der große Titeltriumph, auf den England seit 1966 wartet, blieb aber aus.