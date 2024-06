Fußball-EM Dänemark sucht gegen Deutschland den Sex-Appeal

So super war die Mannschaft aber gegen taktisch und spielerisch limitierte Serben nicht. Und so super waren Spielmacher Christian Eriksen & Co. auch schon zuvor gegen England und Slowenien nicht gewesen. „Dänemark ist derzeit eine der unsexiesten Mannschaften der Endrunde“, befand „B.T.“ in der Heimat. Lokalversammlungen seien aufregender als die Vorstellungen der Offensive um Eriksens Manchester-United-Teamkollegen und 70-Millionen-Euro-Stürmer Rasmus Højlund.