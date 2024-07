EM-Finale Cucurella: Hohn und Spott - und ein feines Füßchen

Als die Furia Roja schon in der Vorrunde gegen Kroatien und Italien groß aufgespielt hatte, da lästerte Englands Ex-Nationalspieler Gary Neville: „Spanien fehlt etwas, das einen glauben lässt, sie kommen bis ins Finale. Ich muss sagen, dass die Position des linken Außenverteidigers ein gutes Beispiel dafür ist, warum wir so denken.“ Wenig schöne Grüße an Cucurella.