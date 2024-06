EURO 2024 Cristiano Ronaldo vor dem EM-Rekord

Er ist der erste Spieler, der bei fünf EM-Endrunden traf, er ist auch der Einzige der bei mehreren EM-Endrunden drei Tore erzielte. Er kommt auf 140 Tore in der Champions League, elf mehr als sein langjähriger Rivale um die Weltfußballer-Würde, Lionel Messi. 183 Mal trat Ronaldo, der seit Januar vergangenen Jahrs in Saudi-Arabien spielt, auf Vereinsebene in der europäischen Meisterklasse an. Auch ein Rekord.