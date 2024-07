Fußball-EM Cristiano Ronaldo denkt ans „Erbe“ Portugals

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich nach dem EM-Aus mit Portugal im Viertelfinale gegen Frankreich an die Fans gewendet, sich zu seiner weiteren internationalen Zukunft aber nicht geäußert. Der 39 Jahre alte Stürmer von Al-Nassr in Saudi-Arabien schrieb in den sozialen Medien: „Wir wollten mehr. Wir haben mehr verdient. Für uns. Für jeden einzelnen von euch. Für Portugal. Wir sind dankbar für alles, was ihr uns gegeben habt und für alles, was wir bis hier erreicht haben. Ich bin mir sicher, dass dieses Erbe auf und neben dem Platz gewürdigt und weiter ausgebaut wird. Gemeinsam.“