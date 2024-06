Nationalmannschaft Bundes-Chefkoch Schmaus: „Essen soll schon knallen“

„Wir müssen die Bedingungen vor Ort besichtigen und alles organisieren. Wir müssen genau wissen, was wir kochen möchten, die Zutaten organisieren und was wir für Geräte brauchen“, beschrieb Schmaus den Start seiner Vorbereitungen Monate bevor der erste Ball am 14. Juni im EM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Deutschland und Schottland in München rollt. Mit den Bedingungen im deutschen Base Camp in Herzogenaurach ist er vertraut. „Da fällt die Planung sicherlich etwas leichter als etwa vor der WM in Katar.“