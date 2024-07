Fußball-EM Bericht: Angebote für Nagelsmann-Assistent Wagner

„Ich weiß, wie eine Kabine funktioniert, aber nicht auf diesem Niveau, so hoch habe ich nicht gespielt und Fußball nicht unter diesen emotionalen Belastungen gespielt. Deshalb ist Sandro Wagner im Trainerteam, er hat in der Nationalmannschaft und in der Champions League gespielt. Es ist wichtig zu wissen, wie sich die Spieler in gewissen Situationen fühlen und in gewissen Rollen“, sagte Nagelsmann am Samstag in Herzogenaurach. Wagner saß dabei wie Nagelsmanns weiterer Assistent Benjamin Glück im Medien-Saal und hörte aufmerksam zu.