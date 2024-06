Fußball-EM Außenseiter Slowakei gegen England: „Spiel unseres Lebens“

Auf das Achtelfinale gegen England am Sonntag (18.00 Uhr) in Gelsenkirchen blickt der Außenseiter mit Vorfreude. „Wir bereiten in den nächsten Tagen das Spiel unseres Lebens vor“, betonte Calzona. Der Italiener träumt davon, mit den Slowaken ins Viertelfinale einzuziehen. Man wolle es den Engländern so schwer wie möglich machen. „Wir möchten einfach versuchen, ins Viertelfinale zu kommen mit unserem eigenen Spielstil.“