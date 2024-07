Vor dem EM-Halbfinale Auf den Spuren von Berti Vogts? Koeman zeigt es Kritikern

Bemerkenswert daran ist, dass viele Niederländer und Engländer ihren jeweiligen Trainer bei diesem Turnier schon mehrmals in Gedanken gefeuert haben. Als dem Oranje-Stürmer Cody Gakpo am Montag bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg erzählt wurde, dass das englische Team in der Heimat noch stärker kritisiert werde als das niederländische, entgegnete der Profi des FC Liverpool nur: „Ach, ist das überhaupt möglich?“