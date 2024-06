Nationalmannschaft Alle dabei: 28 Spieler bei Nagelsmanns Abschlusstraining

Julian Nagelsmann hat mit allen EM-Kandidaten das Abschlusstraining für die Turnier-Generalprobe der Fußball-Nationalmannschaft bestreiten können. 28 Spieler absolvierten am Donnerstagvormittag im Teamquartier in Herzogenaurach die letzte Übungseineinheit vor der Partie am Freitag (20.45 Uhr/RTL) gegen Griechenland in Mönchengladbach.