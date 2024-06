EURO 2024 17. EM-Spiel: Rekordtorwart Neuer zieht mit Buffon gleich

Erreicht die DFB-Elf das EM-Finale am 14. Juli in Berlin kann der 38-Jährige seine Marke noch auf 22 EM-Einsätze schrauben. EM-Rekordspieler ist der Portugiese Cristiano Ronaldo, der am Dienstag beim 2:1 gegen Tschechien sein 26. EM-Spiel bestritt. Den deutschen EM-Rekordspieler Bastian Schweinsteiger (18 Spiele) kann Neuer am Sonntag im abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz in Frankfurt einholen.