Kein Spiel verpassen EM 2024 – hier sehen Sie alle Spiele im TV und Stream

Alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie das Halbfinale und das Finale werden in den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Das Eröffnungsspiel war im ZDF zu sehen. Die nächsten beiden Spiele der deutschen Mannschaft, am 19. Juni gegen Ungarn in Stuttgart und am 23. Juni gegen die Schweiz in Frankfurt, zeigt die ARD. Sollte Deutschland sich für die K.o.-Phase qualifizieren, überträgt das ZDF das Achtelfinale und möglicherweise das Halbfinale. Bei weiterem Erfolg der Nationalmannschaft sind das Viertelfinale und das Finale bei der ARD zu sehen.