Elversberg Regionalligist SV Elversberg spielt bei Mainz 05 II – wohl ohne seinen Spielmacher.

Auf die SV Elversberg wartet an diesem Samstag (14 Uhr) beim FSV Mainz 05 II das nächste Topspiel in der Fußball-Regionalliga Südwest. Die SVE ist als Tabellendritter zu Gast beim Fünften. „Ich gehe davon aus, dass es ein ähnlich enges Spiel wie gegen den SC Freiburg II wird. Die Mannschaften sind in etwa gleich stark, jung und spielen die gleiche Taktik“, sagt SVE-Trainer Horst Steffen.