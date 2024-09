Europa League Eintracht hofft in Europa auf magische Nächte

Dino Toppmöller gab sich vor der Rückkehr von Eintracht Frankfurt in die Europa League geheimnisvoll. Mit einer besonderen Aktion will der Trainer des Fußball-Bundesligisten die ohnehin schon große Euphorie bei den Hessen zusätzlich anheizen. „Wir werden noch einmal eine Extra-Motivation einschieben“, kündigte Toppmöller vor dem Auftakt gegen Viktoria Pilsen am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) an. Was genau geplant ist, verriet der 43-Jährige jedoch nicht.