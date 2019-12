Besonderes Wiedersehen in der Bundesliga : Ein Wiedersehen der besonderen Art

Leverkusen Die einstigen Sturmpartner Jürgen Klinsmann und Rudi Völler treffen diesen Mittwoch in der Bundesliga aufeinander.

Vor der Aufgabe gegen den Reformer Klinsmann hat Völler durchaus Respekt. „Er war ja bisher erst einmal Bundesliga-Trainer. Ich bin sicher, er ist so ehrgeizig, allen beweisen zu wollen, was in ihm steckt.“ Im direkten Vergleich zwischen Trainer Klinsmann und Funktionär Völler steht es 1:1. In der Saison 2008/2009 gewann Klinsmann mit dem FC Bayern in der Fußball-Bundesliga in Leverkusen mit 2:0, schied dafür durch ein 2:4 im DFB-Pokal aus. Es war der Anfang vom Ende seiner kurzen und unglücklichen Zeit in München.