2. Liga „Einfach eine Wucht“: HSV auch in Unterzahl nicht zu stoppen

Allein das Zustandekommen dieses Erfolgs in Hannover nannte Sportchef Boldt „ein Fingerzeig an alle“ in der Liga. In der 53. Minute sah Verteidiger Guilherme Ramos wegen einer Notbremse die Rote Karte. Eine Viertelstunde später traf Bakery Jatta in Unterzahl zum 1:0 (68.).