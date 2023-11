„Helden der Saison“ Ein FCS-Spieler schon auf dem „Walk of Fame“ des DFB-Pokals verewigt

Er ist zu einer echte Pilgerstätte für Fußball-Fans geworden: der „Walk of Fame“ am Berliner Olympiastadion. „Wie beim legendären Walk of Fame für die Filmstars in Hollywood werden am Olympiastadion Berlin unvergessliche Stars verewigt“, schreibt der DFB. „Und zwar die Pokalhelden der Vergangenheit und der Gegenwart.“ Der Unterschied zum berühmten Vorbild in Hollywood: Statt eines Sterns bekommen die Fußballer eine Gedenkplatte mit ihrem Fuß- oder Handabdruck. Und dort wurde auch schon ein Spieler des 1. FC Saarbrücken verewigt.