„Helden der Saison“ Ein FCS-Spieler schon auf dem „Walk of Fame“ des DFB-Pokals verewigt

Er ist zu einer echten Pilgerstätte für Fußball-Fans geworden: der „Walk of Fame“ am Berliner Olympiastadion. „Wie beim legendären Walk of Fame für die Filmstars in Hollywood werden am Olympiastadion Berlin unvergessliche Stars verewigt“, schreibt der Deutsche Fußball-Bund (DFB). „Und zwar die Pokalhelden der Vergangenheit und der Gegenwart.“ Der Unterschied zum berühmten Vorbild in Hollywood: Statt eines Sterns bekommen die Fußballer eine Gedenkplatte mit ihrem Fuß- oder Handabdruck. Und dort wurde auch schon ein Spieler des 1. FC Saarbrücken verewigt.