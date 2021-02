Leverkusens Nachwuchs-Leiter : Eichin zur Fußballer-Ausbildung: Intensität steigern

Berlin Nachwuchs-Leiter Thomas Eichin von Bayer Leverkusen fordert, dass den Fußball-Talenten in Deutschland mehr abverlangt wird.

„Ich glaube, dass wir die Spieler teilweise unterfordern und nicht überfordern. Wir müssen sie an die Bundesliga heranführen“, sagte der 46 Jahre alte Ex-Profi der Deutschen Presse-Agentur auch mit Blick auf das „Projekt Zukunft“ des Deutschen Fußball-Bundes.

Insgesamt wird eine Reform der Nachwuchsförderung in Deutschland in der Branche begrüßt. „Der DFB und die DFL haben sehr viel Arbeit in das 'Projekt Zukunft' gesteckt, es wurde viel recherchiert, mit den Beteiligten gesprochen und ausgewertet. Das Ergebnis ist ein ganzheitliches Konzept mit sehr konkreten Umsetzungsvorschlägen. Insbesondere die Konkretheit der Vorschläge ist als sehr zielführend zu bewerten“, sagte Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus.