Fußball Düsseldorf „mit breiter Brust“ in Relegation gegen Bochum

Zweitligist Fortuna Düsseldorf geht mit viel Selbstvertrauen in die beiden Relegations-Spiele gegen Bundesligist VfL Bochum. „Das werden zwei sehr enge Spiele, speziell an der Castroper Straße geht es immer heiß her“, sagte Kapitän André Hofmann: „Aber wir gehen mit einer breiten Brust in die beiden Duelle und werden gemeinsam mit unseren Fans alles dafür geben, um den Aufstieg zu realisieren.“