2. Liga : Düsseldorf kassiert bittere Heimniederlage gegen Sandhausen

Düsseldorf Pascal Testroet hat dem abstiegsbedrohten SV Sandhausen einen überraschenden Auswärtssieg gegen Fortuna Düsseldorf beschert.

Dank seines Treffers in der 7. Minute feierten die Gäste einen 1:0 (1:0)-Erfolg und verbesserten sich vorerst auf den 16. Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Damit liegt Sandhausen nur noch drei Punkte hinter den Düsseldorfern, die im letzten Spiel des Jahres erneut ohne Heimerfolg blieben. Nach der achten Saisonniederlage steckt das Team von Trainer Christian Preußer mit 20 Zählern weiterhin in der unteren Tabellenhälfte fest, der Druck auf den in die Kritik geratenen Trainer dürfte sich damit wieder erhöhen.