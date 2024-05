FCS verliert bei Preußen Münster Nach verpasstem Aufstieg – jetzt sind Blicke auf Saarlandpokal gerichtet

Die Konkurrenz hatte die Tür noch einmal einen Spalt weit geöffnet. Nach den Niederlagen von Regensburg, Dresden und Essen am Samstag, hätte der 1. FC Saarbrücken mit einem Sieg bei Preußen Münster am Sonntag, 5. Mai, noch einmal selbst ins Aufstiegsrennnen der 3. Fußball-Liga eingreifen können. Doch die Saarländer unterlagen in einem zumindest eine Stunde lang wilden Spiel mit 1:4 (0:3) und müssen nun einen neuen Anlauf nehmen.