Fußball-Testspiel : Drittliga-Aufsteiger SVE lässt Gästen aus Mönchengladbach keine Chance (mit Bildergalerie)

Friedrichsthal Drittliga-Aufsteiger SV Elversberg hatte die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach zu Gast. Die beiden Teams präsentierten den Zuschauern eine Fußball-Partie, die SVE glänzen ließ.

Fußball-Drittligist SV Elversberg ist am Samstagnachmittag, 25. Juni, erfolgreich in die Testspiel-Serie für die neue Saison gestartet. Auf dem Rasen in Friedrichsthal gewann die SVE mit 2:1 gegen den West-Regionalligisten Borussia Mönchengladbach II.