Fußball – Dritte Liga : SVE spielt zuhause die Gäste aus Zwickau in Grund und Boden (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 33 Bilder So spielte SV Elversberg gegen die Gäste aus Zwickau vor heimischer Kulisse

Update Elversberg Erfolg für den SVE: Er siegte in der Samstagbegegnung der dritten Fußballliga gegen Zwickau. Der Endstand nach 90 Minuten im heimischen Stadion: 5:0. Zur Halbzeit hatten die Elversberger bereits eine 2:0-Führung erzielt. Die Gastgeber spielten in völliger Überlegenheit.

Und der Sturmlauf der SV Elversberg in der 3. Fußball-Liga geht weiter. An diesem Samstagnachmittag schoss die SVE den FSV Zwickaus mit 5:0 regelrecht aus der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Dabei hatte die SVE 90 Minuten land die volle Kontrolle über das Spiel und Zwickauer keine Torchance.

Vor 2438 Zuschauern musste SVE-Trainer Horst Steffen aber zunächst personelle Probleme lösen. Carlo Sickinger fällt mit einer noch unbestimmten Knieverletzung wohl noch länger aus. Für ihn spielte Semih Sahin. Laurin von Piechowski spielte erneut für den an der Hüfte verletzte Marcel Correia in der Innenverteidigung.

Im Sturm durfte Valdrin Mustafa nach seinem Matchwinner-Tor in Ingelstadt von Beginn an für Kevin Koffi ran. An der offensiven Ausrichtung der SVE änderten die Wechsel nichts. Die SVE stürmte von Anpfiff an nach vorne und die Zwickauer versuchten mit einer ähnlichen Offensive dagegen zu halten.

Doch die Taktik ging in die Hose, da die SVE sich bei solchen offenen Schlagabtauschen und vielen freien Räumen am wohlsten fühlt. In der achten Minute schoss Jannik Rochelt den Ball aus 18 Metern genau in den Winkel zum 1:0. Mustafa vergab sechs Minuten später die Großchance zum 2:0 und verschoss in der 22. Minute auch noch einen Handelfmeter.

In der 30. Minute war es dann aber so weit. Manuel Feil erzielte aus einem Getümmel im Strafraum heraus das 2:0. Erneut Mustafa (35.) und Luca Schnellbacher (40) hätten den Spielstand für die SVE bis zur Pause noch erhöhen müsssen, vergaben aber ihre Torchancen.

Nach der Pause zielte Schnellbacher besser. Nach Zuspiel von Mustafa traf „Schnelli“ zum 3:0 (53.) und nur drei Minuten später bei einem Sololauf auf das Zwickauer Tor das 4:0. Es war ein Spiel auf ein Tor an der Kaiserlinde. Die eingewechselten Israel Suero und Kevin Koffi vergaben weitere große Tormöglichkeiten für die Elversbeger.

Von den Gästen aus Zwickau kam viel zu wenig und so war die SVE-Abwehr eigentlich nie ernsthaft unter Druck. Und dann platzte bei Mustafa doch noch der Knoten. Der Torjäger verwandelte seine fünfte Großchance in der 81. Minute zum 5:0-Endstand für die Elversberger. Er schoss aus elf Metern und aus der Drehung unter die Latte.

Mit neun Punkten aus vier Spielen ist die SVE ganz stark in die Saison gestartet und ist bislang der beste Aufstieger der Liga.