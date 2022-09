Dritte Liga : SV Elversberg überrollt 1860 München und wird Tabellenführer (mit Bildergalerie)

Foto: Heiko Lehmann 28 Bilder SVE gegen 1860 München

Spiesen-Elversberg Die SV Elversberg gewinnt beim Heimspiel gegen 1860 München und kämpft sich damit an die Tabellenspitze der Dritten Liga. Sie führte den bisherigen Tabellenführer aus München regelrecht vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

„Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey, hey!“ Die SV Elversberg ist Tabellenführer der Dritten Fußball-Liga. Am Samstagnachmittag gewann die SVE das Topspiel gegen den Ex-Tabellenführer TSV 1860 München mit 4:1. Dabei führte die SVE schon zur Pause mit 3:0 und die Elversberger Fans feierten ihr Team mit Sprechchören.

SVE-Trainer Horst Steffen überraschte vor 6138 Zuschauern in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde mit einer eher zurückhaltenden Aufstellung. Mit Marcel Correia, Robin Fellhauer und Kevin Conrad bot er gleich drei Innenverteidiger auf. Zusammen mit den Außenverteidigern Lukas Pinckert und Maurice Neubauer wurde es im Defensivverhalten eine Fünfer-Abwehrkette. Zudem ließ die SVE die 60er bis etwa zehn Meter vor der Mittellinie das Spiel aufbauen und machte dann die Räume in der eigenen Hälfte eng. Die Konsequenz: Die Münchner waren in der Offensive komplett abgemeldet und SVE-Torhüter Nicolas Kristof musste erst in der 40 Minute den ersten Ball fangen.

Im Spiel nach vorne änderte die defensive Formation der SVE nichts. Nach einer gefühlvollen Flanke von Manuel Feil köpfte Jannik Rochelt in der 13. Minute das 1:0. Ebenfalls per Kopf erhöhte Pinckert in der 27. Minute auf 2:0. Fünf Minuten später stand die Kaiserlinde Kopf. Nach einem Foul an Maurice Neubauer verwandelt Thore Jacobsen den fälligen Elfer zum 3:0.

Lesen Sie auch DFB-Pokal-Highlights im Frauenfußball : Saarländerin Laura Dick im Tor der TSG Hoffenheim fiebert der Rückkehr in die Heimat entgegen

Der Tabellenführer aus München wurde regelrecht vorgeführt. Nach der Pause musste der TSV zwangsläufig alles riskieren, doch die SVE hielt in der Druckphase stand und ließ keine klare Torchance der Gäste zu. Auf der anderen Seiter schepperte es aber 70. Minute wieder. Nach einem Konter erzielt Luca Schnellbacher das 4:0. In der 78. Minute kamen die 60er zum Ehrentreffer. Nach einem unnötigen Ballverlust von Fellhauer lief Joseph Boyamba alleine auf das SVE-Tor zu und traf zum 4:1. Die SVE hätte das Spiel in der Schlussphase noch auf 5:1 oder 6:1 in die Höhe schrauben können, doch die eingewechselten Nick Woltemade und Kevin Koffi vergaben ihre Chancen nach Kontern.