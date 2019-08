Homburg Der als Mitfavorit in die Saison gestartete FC Homburg läuft bislang seinen Ansprüchen hinterher.

Im Auswärtsspiel beim SC Freiburg II im Freiburger Möslestadion kamen die Grün-Weißen am Mittwochabend nicht über ein 2:2 hinaus. Damit rangiert der Fußball-Regionalligist nach zuvor einer Niederlage und einem Sieg in der Tabelle auf Rang zehn und hat - bei einem Spiel Rückstand - bereits sechs Punkte Rückstand auf Tabellenführer FC Astoria Walldorf.

In der 41. Minute brachte Freiburgs Yannik Keitel mit einem Fernschuss die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte David Nieland per Foulelfmeter auf 2:0 für die Badener. Nur vier Minuten später erzielte der nur eine Minute zuvor für Thomas Steinherr eingewechselte Jannik Sommer den 1:2-Anschlusstreffer für den FCH. In der 85. Minute war es erneut Sommer, der den Ausgleich zum 2:2 für die Gäste markierte. Kurz vor Schluss traf Homburgs Patrick Dulleck an die Torlatte, es blieb aber beim 2:2.