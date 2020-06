Wichtige Personalie beim Aufsteiger : Medienbericht: Top-Torjäger Sebastian Jacob verlängert beim FCS

Saarbrücken Der Aufsteiger 1. FC Saarbrücken kann offenbar den Vertrag mit seinem erfolgreichsten Torschützen der letzten Saison verlängern.

Der 1. FC Saarbrücken verlängert laut einem Bericht der „Bild“ den Vertrag mit Stürmer Sebastian Jacob. Der 26-Jährige erzielte in der abgebrochenen Saison 17 Tore in 19 Spielen für den FCS und war damit zweitbester Torschütze der Regionalliga-Südwest-Spielzeit hinter André Becker vom FC-Astoria Walldorf (20 Tore). Laut „Bild“ soll Jacob nun in allen Punkten mit dem 1. FC Saarbrücken einig sein.